Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση της αστυνομίας στο Νομό Λακωνίας,. οι δράστες που αφαίρεσαν προχθές (17/10) από τη Νεάπολη Λακωνίας χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε χρηματικό ποσό άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ!

Αναλυτικά η ανακοίνωση από την Αστυνομία:

Συνελήφθησαν, το βράδυ της 17-10-2025, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ευρώτα, από αστυνομικούς της Α’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Λακωνίας, δύο Έλληνες, ηλικίας 37 και 18 ετών, αντίστοιχα, για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανάκριση που διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Βοιών, οι ανωτέρω, μαζί με 26χρονο ημεδαπό, συνεργό τους και ακόμη -4- άγνωστους συνεργούς τους, την 16.10.2025 σε τοπική κοινότητα του δήμου Μονεμβασίας, αφαίρεσαν από οικία ημεδαπού, χρηματικό ποσό.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο και δύο οχήματα, ως μέσα διευκόλυνσης για την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία