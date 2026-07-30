Χειροπέδες σε τρία άτομα που διακινούσαν ναρκωτικά πέρασαν το απόγευμα της Τετάρτης (29/7) οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών στη Λαμία. Πρόκειται για έναν ταξιτζή από την ανατολική Φθιώτιδα, μια 27χρονη Ρομά και έναν ακόμη νεαρό Ρομά.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών παρακολουθούσαν καιρό τώρα την δραστηριότητα της ομάδας. Ο ταξιτζής έπαιρνε υποτίθεται κούρσα το νεαρό ζευγάρι, ωστόσο από κοινού φέρεται να έκαναν διακίνηση στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας. Το μπλόκο έγινε στην οδό Αθηνών στη Λαμία, όπου οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το ταξί και πέρασαν χειροπέδες, τόσο στον οδηγό όσο και στους δύο επιβαίνοντες.

Το μεγαλύτερο σοκ όμως για τους αστυνομικούς ήρθε στο Αστυνομικό Μέγαρο, όταν με τη βοήθεια γυναίκας αστυνομικού, αποκαλύφθηκε που είχε κρύψει η 27χρονη Ρομά τα ναρκωτικά και τη ζυγαριά.

Πιο συγκεκριμένα τις τρεις μικρές συσκευασίες χασίς, τις έκρυβε στον πρωκτό της, ενώ τη ζυγαριά μέσα στα γεννητικά της όργανα!

Οι τρεις συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκε και το ταξί ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών.

Με πληροφορίες από Lamiareport.gr