Υπόθεση που σοκάρει σημειώθηκε στη Λαμία. Συνελήφθη 48χρονος για κατ’ εξακολούθηση ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του, από την ηλικία των 12 ετών.

Η σύλληψη του άνδρα από τις Αρχές έγινε το πρωί της Τετάρτης (28/01), μετά από καταγγελία της αδελφής του και μητέρας του κοριτσιού. Η ανήλικη μίλησε στην μητέρα και στην θεία της για το τι περνούσε στα χέρια του θείου της τα τελευταία τρία χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το 2023 οδηγούσε την ανιψιά του σε απόμερα μέρη με το αυτοκίνητό του και προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις, με την τελευταία φορά να καταγράφεται τα περασμένα Χριστούγεννα.

Ωστόσο, σημειώνεται πως ακόμα και τις πρώτες μέρες του 2026 συνέχισε να παρενοχλεί το κορίτσι, αφού λόγω της οικογενειακής σχέσης που είχαν, εκείνος κυκλοφορούσε κανονικά μέσα στο σπίτι της.

Μάλιστα τελευταία οι προθέσεις του αποτυπώθηκαν και σε μηνύματα σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Όσα κατέθεσαν οι συγγενείς του κοριτσιού επιβεβαιώθηκαν και ιατροδικαστικά. Οι Αρχές κατάσχεσαν το αυτοκίνητο του συλληφθέντα και το κινητό του τηλέφωνο, για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.

Πηγή: LamiaReport