Από καθαρή τύχη γλίτωσαν δύο νεαροί το βράδυ της Δευτέρας (03/08) στην είσοδο της Λαμίας, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε αντηρίδα.

Παρά τις σοβαρότατες υλικές ζημιές που υπέστη το όχημα, οι δύο επιβαίνοντες βγήκαν χωρίς να έχουν υποστεί ούτε γρατζουνιά.

Η εκτροπή στον κυκλικό κόμβο

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 22:00 το βράδυ, στον κυκλικό κόμβο της εισόδου της πόλης, ακριβώς στο σημείο όπου βρίσκεται η είσοδος του παράδρομου.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο νεαροί, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να βγει εκτός οδοστρώματος.

Σφοδρή πρόσκρουση – Βγήκαν χωρίς γρατζουνιά

Η πορεία του αυτοκινήτου ανακόπηκε βίαια όταν έπεσε πάνω σε μια αντηρίδα που υπήρχε στο σημείο.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που η αντηρίδα αποκόπηκε, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές στο μπροστινό μέρος του οχήματος.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, τόσο ο οδηγός όσο και ο συνοδηγός βγήκαν από το διαλυμένο αυτοκίνητο χωρίς την παραμικρή γρατζουνιά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας Λαμίας, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.