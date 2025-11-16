Τροχαίο ατύχημα έγινε το μεσημέρι της Κυριακής (16/11) στη βόρεια πλευρά της πόλης της Λαμίας, στη διασταύρωση προς Λυγαριά, στο ύψος της «Θερμοδυναμικής».

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport το μπλε ΙΧ είχε κατεύθυνση από το Νοσοκομείο Λαμίας προς τα Γαλανέικα, όταν στο συγκεκριμένο σημείο έχασε ξαφνικά τον έλεγχο.

Βγήκε εκτός δρόμου και γκρέμισε την κολόνα

Το αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου και έπεσε με δύναμη πάνω σε τσιμεντένια κολόνα φωτισμό την όποια και γκρέμισε. Ευτυχώς ο οδηγός και η συνοδηγός φορούσαν ζώνη και δεν τραυματίστηκαν, ωστόσο το αυτοκίνητο έπαθε σοβαρές υλικές ζημιές όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το LamiaReport.

Εξοργισμένος ο οδηγός – Αποδίδει το τροχαίο σε κακοτεχνία του δρόμου

O οδηγός ήταν εξοργισμένος και υποστήριξε ότι ο έλεγχος του αυτοκίνητου χάθηκε από μια κακοτεχνία του δρόμου. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας βρέθηκαν στο σημείο για να καταγράψουν το τροχαίο και να ρυθμίσουν την κυκλοφορία.

Πηγή: lamiareport.gr