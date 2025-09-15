Αδιανόητες εικόνες εκτυλίχθηκαν στην καρδιά της Λαμίας με δύο Ι.Χ. να τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες, διασχίζοντας την πόλη από το ένα άκρο στο άλλο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του lamiareport.gr, επρόκειτο για δύο άτομα που είχαν διαφορές μεταξύ τους και ο ένας κυνηγούσε τον άλλον για να τον χτυπήσει με το αυτοκίνητό του.

Πληρώματα της Αστυνομίας έσπευσαν προς το σημείο που υπέδειξαν πολίτες, οι οποίοι τρόμαξαν από το πως κινούνταν τα δύο οχήματα, ωστόσο η «καταδίωξη» είχε ήδη μεταφερθεί στη Βόρεια Λαμία.

Στο ύψος της οδού Λαρίσης, σε σημείο και χρόνο όπου βρίσκονταν μικροί μαθητές, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τα δύο οχήματα πλησίασαν επικίνδυνα το ένα το άλλο, καλύπτοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ευτυχώς δεν ερχόταν άλλο αυτοκίνητο από το «Βόρειο» γιατί δύσκολα θα αποφεύγαμε κάτι δυσάρεστο!

Κάπου εκεί το αυτοκίνητο που καταδίωκε το άλλο έμεινε από βενζίνη, με αποτέλεσμα να αφήσει την καταδίωξη και να μπει στο βενζινάδικο. Το άλλο όχημα βρήκε την ευκαιρία να κινηθεί και πάλι προς το κέντρο, ξανά με μεγάλη ταχύτητα, ώστε να προλάβει να απομακρυνθεί.

Αστυνομικοί, έχοντας ενημερωθεί από το Κέντρο σχετικά με το πού κινήθηκαν το οχήματα, εντόπισαν τον έναν, τον οποίο προσήγαγαν στο Τμήμα για τα περαιτέρω.