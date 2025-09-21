Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (20/9) στη Λαμία, στην περιοχή του Αγίου Λουκά, με ένα όχημα να βρίσκεται κυριολεκτικά «κρεμασμένο» στο κενό, προκαλώντας πανικό σε περαστικούς.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός κινήθηκε ανάποδα στον δρόμο και, φτάνοντας στο τέλος του, δεν αντιλήφθηκε τη στροφή. Αντί να στρίψει, συνέχισε ευθεία, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να καταλήξει επικίνδυνα στην άκρη του δρόμου, σταματώντας την τελευταία στιγμή πριν πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, καθώς την ίδια ώρα δεκάδες πεζοί κινούνταν στην περιοχή λόγω γάμου που τελούνταν στον ναό του Αγίου Λουκά. Ευτυχώς, δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός.

Ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε αρνητικό, ενώ ο ίδιος δήλωσε ότι βρέθηκε σε αυτήν τη θέση από απλή αφηρημάδα.