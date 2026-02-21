Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 13:30 το μεσημέρι του Σαββάτου (21/2/26), στην οδό Αβέρωφ, όταν Ι.Χ. επιβατικό όχημα παρέσυρε δύο νεαρούς που βρίσκονταν στην άκρη του δρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, ένας νεαρός διανομέας από παρακείμενο κατάστημα συνομιλούσε με τον 27χρονο φίλο του, ο οποίος είχε την πλάτη στραμμένη προς το οδόστρωμα. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το διερχόμενο όχημα έπεσε πάνω τους, παρασύροντας τον 27χρονο.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως ο τραυματίας χτύπησε στο καπό του αυτοκινήτου και εκσφενδονίστηκε αρκετά μέτρα μακριά, προκαλώντας αναστάτωση στο σημείο.

Άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 27χρονο που έφερε τα σοβαρότερα τραύματα. Λίγο αργότερα έφτασε και δεύτερο ασθενοφόρο για τον διανομέα, ο οποίος ωστόσο δεν έφερε σοβαρά τραύματα και δεν επιθυμούσε τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Ο νέος άνδρας που έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα, ενδέχεται να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.

Στο σημείο μετέβησαν άνδρες της Τροχαίας, για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία και να πάρουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.