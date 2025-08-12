Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ δύο νέων ανδρών είχαμε αργά το βράδυ στον πολυσύχναστο δρόμο της οδού Παπαποστόλου έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες περίπου στις 23:00, της Δευτέρας (11/8), δύο άτομα συνεπλάκησαν για άγνωστη αιτία, με ένα εξ αυτών να φέρει λοστό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το ένα άτομο ηλικίας 37 ετών χρειάστηκε να αναζητήσει ιατρική βοήθεια καθώς φέρεται να είχε χτυπήσει στο αριστερό του χέρι και στον ώμο, ενώ ο δράστης με το λοστό έσπευσε να εξαφανιστεί.

Πηγή: LamiaReport