Ελεύθερος με έναν μόνο περιοριστικό όρο – αυτόν της εμφάνισης του στις αρχές κάθε μήνα στο οικείο Α.Τ. – αφέθηκε σήμερα (1/10) άνδρας που συνελήφθη για τα κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα της απόπειρα ληστείας και της πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης στη Λαμία.

Η υπόθεση αφορά μια διαμάχη μεταξύ δύο ατόμων και αφήνει ερωτηματικά και προβληματισμό σε κοινωνικό επίπεδο σχετικά με τους ρόλους δράστη και θύματος…

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της 26ης Σεπτεμβρίου, όταν ο ένας εξ αυτών, υπό την επήρεια μέθης, πήγε στο σπίτι του άλλου και άρχισε να επιτίθεται στον ιδιοκτήτη του σπιτιού κατηγορώντας τον μεταξύ άλλων ότι την ώρα του καυγά αποπειράθηκε να του κλέψει το πορτοφόλι.

Τα αίματα άναψαν με αποτέλεσμα, τον τραυματισμό του απρόσκλητου επισκέπτη – θύματος, ο οποίος κατέληξε στο Νοσοκομείο όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στην γνάθο.

Ο ένοικος του σπιτιού συνελήφθη ως δράστης του αιματηρού επεισοδίου και οδηγήθηκε στα κρατητήρια της Αστυνομίας, όπου κρατούνταν μέχρι την απολογία του σήμερα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν ήταν η πρώτη φορά που το θύμα, προκαλούσε επεισόδιο, αφού επανειλημμένως είχε βρεθεί στο ίδιο σπίτι, χτυπώντας τις πόρτες όπου ξεκινούσε έντονους διαπληκτισμούς για αβάσιμους λόγους, ταράζοντας την πενταμελή οικογένεια και την εγκυμονούσα σύζυγο του συλληφθέντος.

Αυτή τη φορά ο συλληφθείς φέρεται να έχασε την ψυχραιμία του και να βγήκε εκτός εαυτού απωθώντας τον με βίαιο τρόπο όταν τον είδε ξανά υπό μέθη να χτυπά την πόρτα κρατώντας μάλιστα στο χέρι του ένα κομμάτι σπασμένο γυαλί από μπουκάλι κρασιού.

Να σημειωθεί μάλιστα ότι ένα 24ωρο μετά το συμβάν, η γυναίκα που βρίσκονταν στον 7ο μήνα κύησης οδηγήθηκε εσπευσμένα με συμπτώματα πρόωρου τοκετού. Το μόνο ευτυχές στο δυσάρεστο συμβάν είναι ο τοκετός ολοκληρώθηκε με την μητέρα να φέρνει στον κόσμο ένα υγιές αγοράκι.

