Άνδρας στη Λαμία έχει κλειδωθεί στο σπίτι του και απειλεί να βάλει φωτιά.

Σε εξέλιξη βρίσκεται εδώ και αρκετή ώρα η επιχείρηση των Αρχών σε πολυκατοικία της οδού Μακροπούλου.

Ο ένοικος του διαμερίσματος, σύμφωνα με πληροφορίες ζει μόνος του και εδώ και καιρό δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Έντονα προβληματίστηκαν, οι γείτονες για την απουσία του και έτσι επιχείρησαν να ελέγξουν αν είναι καλά, χτυπώντας το κουδούνι του διαμερίσματος. Ωστόσο, ο άνδρας αντέδρασε αλλοπρόσαλλα και αφού τους απομάκρυνε, κλειδώθηκε μέσα στο σπίτι του και περιέλουσε το εσωτερικό του διαμερίσματος με βενζίνη και πετρέλαιο, ποσότητα των οποίων χύθηκε ακόμη και έξω από την πόρτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο οίκημα υπάρχει και φιάλη υγραέριου.

Η Αστυνομία προχώρησε προληπτικά στην εκκένωση των υπόλοιπων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας, ενώ ξεκίνησαν προσπάθειες επικοινωνίας μαζί του. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση.

Τέλος, στο σημείο βρίσκεται Αστυνομία, Πυροσβεστική και ειδικός διαπραγματευτής.

Πηγή: LamiaNow