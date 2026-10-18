Δύο ανήλικοι 10 και 11 ετών διέρρηξαν σπίτι στα Γαλανέικα Λαμίας νωρίς το βράδυ του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, τα δύο παιδιά είχαν μόλις εισέλθει στον κήπο του σπιτιού, όταν έγιναν αντιληπτά από συγγενή του ιδιοκτήτη, ο οποίος περνούσε εκείνη την ώρα από το σημείο. Ο συγγενής τούς φώναξε, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα όσοι βρίσκονταν στην περιοχή και να αποτραπεί η περαιτέρω εξέλιξη του περιστατικού.

Στη συνέχεια, οι δύο ανήλικοι οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Αναζητούνται οι γονείς τους

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία των γονέων των δύο παιδιών. Οι γονείς αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές, προκειμένου να συλληφθούν στο πλαίσιο της κατηγορίας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Το ζήτημα της παραβατικότητας ανηλίκων

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ευρύτερο ζήτημα της παραβατικότητας σε μικρές ηλικίες, αλλά και την ανάγκη αντιμετώπισης των κοινωνικών και οικογενειακών παραγόντων που ενδέχεται να συμβάλλουν σε τέτοια φαινόμενα.

Η έλλειψη οικονομικών πόρων, η ανεπαρκής γονική εποπτεία και η περιορισμένη πρόσβαση σε υποστηρικτικές δομές μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επιβαρύνουν τις συνθήκες μέσα στις οποίες μεγαλώνουν παιδιά που έρχονται από νωρίς σε επαφή με παραβατικές συμπεριφορές.

Η αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί συντονισμένες παρεμβάσεις από την Πολιτεία, τις κοινωνικές υπηρεσίες και την τοπική κοινωνία, με στόχο τόσο την πρόληψη όσο και την ουσιαστική στήριξη των ανηλίκων και των οικογενειών τους.