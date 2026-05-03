Αδιανόητα πράγματα συμβαίνουν με τα ηλεκτρικά πατίνια και τους ανήλικους που επιβαίνουν σε αυτά, οι οποίοι λόγω ηλικίας έχουν άγνοια κινδύνου. Λίγες μέρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο με πατίνι στην Ηλεία που στοίχισε τη ζωή στον 13χρονο Κωνσταντίνο, το απόγευμα του Σαββάτου (2/5) τρεις ανήλικους πάνω σε ένα πατίνι, χωρίς κράνος, να κινούνται στη συνοικία Παγκράτι της Λαμίας.

Όπως μας περιέγραψε κινούταν επικίνδυνα με αποκορύφωμα της απερισκεψίας τους να περάσουν με κόκκινο το φανάρι στη συμβολή των οδών Φραντζή και Ναυπάκτου.

«Δεν πίστευα αυτό που έβλεπα. Τρία πιτσιρίκια πάνω σε ένα πατίνι να κάνουν ελιγμούς. Έπαθα σοκ όταν πέρασαν με κόκκινο το φανάρι, που είναι μπροστά στο My Market, στο Παγκράτι. Τότε σήκωσα το κινητό και τους τράβηξα για λίγα δευτερόλεπτα, όσο πρόλαβα, γιατί σταμάτησαν σε ένα σημείο που είχε και άλλα πατίνια. Φαίνεται όμως το τρικάβαλο, χωρίς κράνη…Οι γονείς που είναι ??????», έγραψε ο αναγνώστης που έστειλε το βίντεο, στο LamiaReport.

Δείτε το βίντεο

Ήδη και στη Λαμία έχουν συμβεί αρκετά ατυχήματα με πατίνια, ωστόσο ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει σοβαρός τραυματισμός κάποιου αναβάτη.

Πηγή: Lamiareport.gr