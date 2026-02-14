Πυρκαγιά ξέσπασε σε πολυκατοικία στη Λαμία τα ξημερώματα του Σαββάτου με θύμα μια 67χρονη.

Ήταν λίγο πριν τις 5:00 όταν δέχθηκε η Πυροσβεστική τηλεφώνημα για τη φωτιά στη συμβολή των οδών Σατωβριάνδου και Έσλιν, απέναντι από την πρώην «Κλινική Μητέρα».

Έσπευσαν άμεσα στο σημείο οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και διαπίστωσαν ότι διαμέρισμα του 4ου ορόφου είχε τυλιχτεί στις φλόγες.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας, τρομαγμένοι είχαν βγει στον δρόμο, όμως ο 4ος όροφος ήταν απροσπέλαστος από τις φλόγες και υπήρχαν εγκλωβισμένοι άνθρωποι.

Στην προσπαθειά τους, οι Πυροσβέστες να απεγκλωβίσουν τους κατοίκους, εντόπισαν την απανθρακωμένη σορό μιας 67χρονης γυναίκας στο κρεβάτι της.

Η άτυχη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, διέμενε μόνη της, είχε καταγωγή από την Ευρυτανία και εργαζόταν στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ την επόμενη εβδομάδα έβγαινε στη σύνταξη.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι Πυροσβέστες κατάφεραν να σώσουν μια μητέρα με το 5χρονο παιδί της και τη γιαγιά, που διαμένουν ακριβώς δίπλα από το διαμέρισμα που τυλίχτηκε στις φλόγες.

