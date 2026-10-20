Δεν έχουν τέλος τα κρούσματα τηλεφωνικής απάτης στη Λαμία, με τις εγκληματικές ομάδες να συνεχίζουν ανενόχλητες τη δράση τους μέρα – μεσημέρι, εκμεταλλευόμενες την ευπιστία ηλικιωμένων πολιτών.

Ένα νέο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (20/10), με θύμα έναν ηλικιωμένο κάτοικο στο κέντρο της Λαμίας.

Αυτή τη φορά στο τηλέφωνο ο απατεώνας προσποιήθηκε ότι είναι ο λογιστής του ηλικιωμένου. Με πειστικό ύφος αφού πρώτα πέτυχε να τον ξεγελάσει ότι όντως μιλάει με οικείο πρόσωπο, στη συνέχεια με διάφορα τεχνάσματα, κατάφερε να τον πείσει να βάλει ότι χρήματα είχε σε μια σακούλα περίπου 14.000 ευρώ και να την αφήσει σε ένα χαρακτηριστικό σημείο κοντά στο σπίτι του και συγκεκριμένα κάτω από ένα δέντρο. Από εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά ένας άντρας με μαύρα ρούχα και τζόκεϊ τα αφαίρεσε και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Όταν ο ηλικιωμένος κατάλαβε την απάτη σε βάρος του ειδοποίησε την αστυνομία που εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό, ενώ η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας ανέλαβε την έρευνα για εύρεση στοιχείων που θα οδηγήσουν στους θρασύτατους δράστες.

ΠΗΓΗ: LamiaReport