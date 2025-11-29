Πυρκαγιά σε μονοκατοικία στη Λαμία, σε κάθετη πάροδο της οδού Παπαποστόλου, κινητοποίησε το μεσημέρι του Σαββάτου (29/11), Αστυνομία και Πυροσβεστική.

Εντός του σπιτιού είχε εγκλωβιστεί μία ηλικιωμένη γυναίκα, 84 ετών, που καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, της Ομάδας ΔΙΑΣ και πλήρωμα περιπολικού, που έφτασαν πρώτοι στο σημείο, αψηφώντας τον κίνδυνο, μπήκαν εντός του σπιτιού, και μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα έβγαλαν την ηλικιωμένη στην αυλή της.

Παράλληλα είχαν φτάσει και δύο οχήματα της Πυροσβεστικής, τα οποία συνέδραμαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, που φέρεται να ξεκίνησε από τον απορροφητήρα κι είχε επεκταθεί στην κουζίνα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο, προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στην 84χρονη, που χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των αστυνομικών απομακρύνθηκε από το σπίτι.

Το ανακριτικό τμήμα της Π.Υ. Λαμίας ενεργεί προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: Lamiareport.gr