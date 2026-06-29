Το δρόμο για τη φυλακή πήρε νεαρή Ρομά, η οποία το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής (26/6), αποπειράθηκε να κλέψει από σπίτι που βρίσκεται κοντά στην οδό Καποδιστρίου, στο κέντρο της Λαμίας.

Την νεαρή ακινητοποίησαν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού – που είχε αφήσει για λίγα λεπτά ανοιχτή την πόρτα – και ένας φίλος του, που βρισκόταν στο σημείο.

Οι δράστες ήταν τρεις, καθώς μαζί με την κοπέλα στο σπίτι εισήλθαν και δύο άνδρες Ρομά, ηλικίας 24 και 19 ετών, που έχουν απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις διωκτικές Αρχές.

Μάλιστα ο 24χρονος για να μην ακινητοποιηθεί από τον ιδιοκτήτη και το φίλο του, έκανε χρήση βίας, χτυπώντας τους και προκαλώντας τους αμυχές.

Τη νεαρή Ρομά παρέλαβαν άνδρες της Άμεσης Δράσης και στη συνέχεια συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, κατηγορούμενη για απόπειρα κλοπής. Επάνω της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρυσαφικά – κοσμήματα, πέντε λίρες και ένα ρολόι, τα οποία δεν μπορούσε να δικαιολογήσει, κι ερευνάται επίσης η προέλευσή τους.

Οδηγήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/6/26), στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, όπου κρίθηκε ένοχη για την πράξη της και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 1 έτους χωρίς δυνατότητα μετατροπής ή αναστολής και χωρίς να δοθεί αναστέλλουσα δύναμη στην έφεσή της. Της αφαιρέθηκαν μόνο οι τρεις μέρες από την προσωρινή κράτησή της.

Σημειώνεται ότι αναζητήθηκαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου οι δύο συνεργοί της, με αρνητικά αποτελέσματα. Ωστόσο, ο 24χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ληστείας και θα τύχει της ανάλογης ποινικής μεταχείρισης.

Πηγή: lamiareport.gr