Στιγμές λαχτάρας έζησε ένας ηλικιωμένος, νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας (17/8), στις Βαρδάτες Φθιώτιδας. Το σπίτι του βρέθηκε στο στόχαστρο κακοποιών, οι οποίοι κινούνται συστηματικά στην ευρύτερη περιοχή, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Οι δράστες λειτούργησαν βάσει σχεδίου. Ο νεαρότερος συνεργός παρέμεινε έξω από την κατοικία εκτελώντας χρέη τσιλιαδόρου, ενώ ο άλλος παραβίασε εύκολα τα παλαιάς τεχνολογίας κουφώματα και μπήκε στο εσωτερικό.

Στη συνέχεια, άρχισε να ψάχνει εξονυχιστικά συρτάρια και έπιπλα, προκειμένου να εντοπίσει τιμαλφή.

Υπολογίζοντας χωρίς τον ιδιοκτήτη, ο επίδοξος διαρρήκτης αιφνιδιάστηκε όταν ο ηλικιωμένος ξύπνησε από τον θόρυβο.

Ο ένοικος άρχισε να φωνάζει καλώντας σε βοήθεια, αναγκάζοντας τους εισβολείς να τραπούν άμεσα σε φυγή, χωρίς να προλάβουν να αποσπάσουν αντικείμενα ή χρήματα.

Για το συμβάν πραγματοποιήθηκε καταγγελία στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: lamiareport.gr