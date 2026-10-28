Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά η μαθητική παρέλαση για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου στη Λαμία, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένεται να επικρατήσουν, σύμφωνα και με επίσημη ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φθιώτιδας Ηλία Σανίδα.

Κανονικά θα τελεστεί η επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ.κ, Συμεών, παρουσία των πολιτικών, αυτοδιοικητικών και στρατιωτικών αρχών του τόπου, ενώ θα ακολουθήσει η παρέλαση του Ελληνικού Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ισχυρές βροχοπτώσεις

Τη σχετική απόφαση έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας, Ηλίας Σανίδας, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας.

Αν και με την εξέλιξη του καιρού ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι απόλυτα βέβαιος, όλα τα νεότερα προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν στο ότι το μεσημέρι της Τετάρτης (28/10/2026) θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχοπτώσεις τόσο στην πόλη της Λαμίας όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας.

Προκειμένου να προστατευθεί η υγεία των παιδιών και να αποφευχθεί η άσκοπη ταλαιπωρία μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων – οι οποίοι απαιτείται να συγκεντρωθούν και να μετακινηθούν αρκετή ώρα πριν από τις 12:00′ το μεσημέρι που ήταν προγραμματισμένη η έναρξη – κρίθηκε σκόπιμη η ματαίωση του μαθητικού σκέλους και των λοιπών πολιτικών τμημάτων.

Η ΠΕ Φθιώτιδας, με απόφαση του ΓΓ Πολιτικής Προστασίας, βρίσκεται και σε κατάσταση Red Code μέχρι και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

Η επίσημη ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλία Σανίδα

«Τροποποιείται το πρόγραμμα εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στη Λαμία, με γνώμονα την ασφάλεια των συμμετεχόντων και των πολιτών, κατόπιν του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της σχετικής απόφασης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για τη θέση του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code).

Συγκεκριμένα, αναβάλλεται η παρέλαση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με τη συμμετοχή του Ελληνικού στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, χωρίς τη συμμετοχή μαθητικών και πολιτικών τμημάτων. Για την τροποποίηση αυτή έχουν ενημερωθεί ο Δήμος Λαμιέων, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας και οι αρμόδιοι φορείς.

Η επίσημη δοξολογία, η επιμνημόσυνη δέηση και η κατάθεση στεφάνων θα πραγματοποιηθούν κανονικά, σύμφωνα με το ήδη ανακοινωμένο πρόγραμμα.

Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι υπεύθυνοι των λοιπών φορέων που επρόκειτο να συμμετάσχουν στην παρέλαση να μεριμνήσουν για την άμεση ενημέρωση των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονέων και κηδεμόνων, καθώς και των μελών τους».

ΠΗΓΗ: LamiaReport.gr