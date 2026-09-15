Στο νοσοκομείο κατέληξαν τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα μικρό παιδί, έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου, στη Λαμία.

Το ατύχημα συνέβη στη νότια πλευρά της πόλης, στο ύψος γνωστού σούπερ μάρκετ και λίγο πριν από τις εγκαταστάσεις του πρώην ΤΕΙ (νυν Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των επιβαινόντων.

Σύμφωνα με το fonografos.net, στο πρώτο όχημα επέβαινε μια οικογένεια, αποτελούμενη από τους δύο γονείς και το ανήλικο παιδί τους. Στο δεύτερο όχημα βρισκόταν μόνο ένας άνδρας, ο οποίος ήταν και ο οδηγός.

Άμεση κινητοποίηση των Αρχών

Στο σημείο της σφοδρής σύγκρουσης σήμανε άμεσα συναγερμός. Δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν ταχύτατα στην περιοχή για την παροχή βοήθειας.

Και τα τέσσερα άτομα που ενεπλάκησαν στο συμβάν διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για να δεχτούν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Παράλληλα, τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το μετωπικό τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές, οι οποίες διενεργούν τη σχετική προανάκριση.