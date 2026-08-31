Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στη νότια πλευρά της Λαμίας, όταν έκρηξη σημειώθηκε σε επιχείρηση αυτόματων πωλητών, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί, όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε και κινητοποιήθηκε άμεσα. Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με πυροσβέστες, οι οποίοι έδωσαν μάχη με τις φλόγες και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές στην επιχείρηση, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και εκδηλώθηκε η φωτιά διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας.