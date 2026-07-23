Σε νέες διαστάσεις περνά η υπόθεση εντοπισμού σαλμονέλας στη Λαμία, καθώς σύμφωνα με το LamiaReport, το βακτήριο ταυτοποιήθηκε σε προϊόντα ακόμα δύο προμηθευτών, πέραν της αρχικής περίπτωσης που βρίσκεται ήδη υπό την επίβλεψη των κτηνιατρικών αρχών.

Τα θετικά δείγματα αφορούσαν παρτίδες από φιλέτο και σουβλάκι κοτόπουλου, οι οποίες λήφθηκαν από δύο διαφορετικά καταστήματα εστίασης που τροφοδοτούνται από ξεχωριστές εταιρείες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στη μία από τις δύο επιχειρήσεις, το μοναδικό άτομο που εμφάνισε συμπτώματα σαλμονέλωσης δεν είχε καταναλώσει κοτόπουλο.

Ωστόσο, ο έλεγχος των υγειονομικών αρχών αποκάλυψε ότι τα νωπά πουλερικά αποθηκεύονταν στον ίδιο χώρο με άλλα τρόφιμα, γεγονός που οδήγησε στη λήψη δειγμάτων και στην επιβεβαίωση της παρουσίας του βακτηρίου.

Με την εμπλοκή πλέον τριών συνολικά προμηθευτών, οι αρχές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να εντοπιστούν επιπλέον μολυσμένες παρτίδες τις επόμενες ώρες. Αυτή τη στιγμή, ο ΕΟΔΥ αναμένει τα εργαστηριακά αποτελέσματα από οκτώ συνολικά καταστήματα, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται δειγματοληψίες σε προϊόντα κι άλλων προμηθευτών, καθώς και στο προσωπικό των επιχειρήσεων.

Οι προβλεπόμενες διαδικασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, περιλαμβάνοντας την άμεση απόσυρση των επίμαχων παρτίδων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων.

Το πλέον ενθαρρυντικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας δεν έχει καταγραφεί κανένα νέο περιστατικό αδιαθεσίας ή δηλητηρίασης από κατανάλωση έτοιμου φαγητού.

Το βακτήριο της σαλμονέλας καταστρέφεται πλήρως με τη σωστή θερμική επεξεργασία. Όταν η εσωτερική θερμοκρασία του κρέατος ξεπεράσει τους 65°C για 10 έως 15 λεπτά, το μικρόβιο εξουδετερώνεται. Στους 74°C, η οποία θεωρείται η απόλυτη θερμοκρασία ασφαλείας για όλα τα τρόφιμα, η αδρανοποίηση της σαλμονέλας επιτυγχάνεται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.