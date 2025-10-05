Νύχτα επεισοδίων ήταν το Σαββατόβραδο (4/10) στη Λαμία, με πρωταγωνιστές δυστυχώς ανήλικα άτομα, αγόρια και κορίτσια!

Στο πιο σοβαρό από αυτά, το οποίο συνέβη περίπου στις 21:00’, ενεπλάκησαν δύο παρέες κοριτσιών που φέρεται να είχαν … «διαδικτυακές» διαφορές, τις οποίες είπαν να λύσουν διά ζώσης!

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, σταμάτησε για λίγο μέχρι και η κυκλοφορία, καθώς οι διερχόμενοι οδηγοί δεν πίστευαν αυτό που έβλεπαν.

Tουλάχιστον τέσσερα κορίτσια πιάστηκαν μαλλί με μαλλί, και σε κάποια στιγμή τα δύο κατάφεραν να σύρουν από τα μαλλιά ένα τρίτο κορίτσι το οποίο και το πέταξαν με δύναμη στο πεζοδρόμιο στην αρχή της Σκληβανιώτη στο κτήριο που είναι ο ΟΤΕ.

Δυνάμεις της ΔΙΑΣ έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο, και μάλιστα προσήγαγαν τα τρία από αυτά – το τέταρτο κορίτσι πρόλαβε και εξαφανίστηκε – ηλικίας από 14 έως 16 ετών, στο Αστυνομικό Τμήμα.

Εκεί έφτασαν κι οι γονείς τους που εφόσον δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, δε θέλησαν να δοθεί συνέχεια.

Το ανησυχητικό είναι ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων, δεν ήταν το μοναδικό.

Είχε προηγηθεί λίγο νωρίτερα, επεισόδιο μεταξύ αγοριών στην πλατεία Διάκου, ενώ στις 22:00’ ακολούθησε ένα ακόμη, στα σκαλάκια της πλατείας Ελευθερίας, στο ύψος της οδού Ναυαρίνου.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι πρωταγωνιστές των επεισοδίων, σκόρπισαν μέσα στο λεπτό με την εμφάνιση των μοτοσυκλετιστών της ΔΙΑΣ.

Και τα τρία συμβάντα, δυστυχώς επιβεβαιώνουν την αύξηση των περιστατικών βίας μεταξύ ανηλίκων και στην πόλη της Λαμίας.

Μάλιστα το τελευταίο διάστημα αυξάνονται τα περιστατικά και μεταξύ κοριτσιών, κάποια εκ των οποίων αναπαράγονται διαρκώς μέσω των social media.

Πηγή: LamiaReport.gr