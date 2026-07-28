Τον δάσκαλό τους βρήκαν μέλη εγκληματικής ομάδας που προσπάθησαν να αποσπάσουν χρήματα και τιμαλφή από ηλικιωμένους στη Λαμία, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (27/7), σε μία γειτονιά της δυτικής Λαμίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Lamiareport.gr, ένας άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στο σπίτι 81χρονης και της είπε ότι υπάρχει σοβαρή βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της οικίας. Εκείνη την στιγμή στο σπίτι ήταν και 77χρονος συγγενής της ο οποίος ζήτησε να συνομιλήσει κι εκείνος με τους απατεώνες.

Για καλή τύχη της ηλικιωμένης, ο 77χρονος ήταν απόλυτα ενημερωμένος για τη δράση τους. Όταν οι απατεώνες του ζήτησαν να τοποθετήσει τα χρυσαφικά σε μια σακούλα και να τα παραδώσει, για να μην κινδυνεύσουν από τη διαρροή ρεύματος, εκείνος προσποιήθηκε ότι τους πιστεύει.

Ο ηλικιωμένος ενημέρωσε τηλεφωνικά την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας. Υπό τις οδηγίες της Αστυνομίας έκλεισε το «ραντεβού» για την παράδοση της σακούλας σε κοντινό σημείο του σπιτιού.

Οι δράστες και οι συλλήψεις

Στο σημείο εκείνο εμφανίστηκε μία 22χρονη Ρομά με σκοπό να παραλάβει τη σακούλα. Οι αστυνομικοί, που βρίσκονταν στο σημείο και την παρακολουθούσαν, την συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω.

Από την έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ταυτοποιήθηκαν τρία ακόμη μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 48, 43 και 19 ετών, τα οποία αναζητούνται. Οι Αρχές αναζητούν τουλάχιστον δύο ακόμη άγνωστους συνεργούς τους, που πραγματοποίησαν τις τηλεφωνικές κλήσεις.

Στην κατοχή της 22χρονης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, δύο κινητά τηλέφωνα, καθώς και το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε η ομάδα για τη διευκόλυνση της δράσης της, εντός του οποίου βρέθηκαν, χρηματικό ποσό και έγγραφο.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας και απόπειρα απάτης κατά συναυτουργία, ενώ η 22χρονη συλληφθείσα οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο. Η δίκη της αναβλήθηκε για την Πέμπτη (30/7/26), στις 09:00′ το πρωί.

Χρήσιμες συμβουλές από τη ΓΕΠΑΔ Στερεάς

Η ΓΕ.Π.Α.Δ. Στερεάς Ελλάδας, στοχεύοντας στην ενημέρωση των συμπολιτών μας και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, απευθύνει ξανά χρήσιμες συμβουλές με σκοπό την πρόληψη και αποφυγή εξαπάτησής τους.

Σημειώνεται ότι οι επιτήδειοι, έχοντας συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικές με τα υποψήφια θύματά τους, τα πλησιάζουν αιφνιδιαστικά ή τους τηλεφωνούν και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα, όπως ότι είναι γνωστοί συγγενών τους, λογιστές, εφοριακοί κ.λπ., ζητούν χρήματα με διάφορες προφάσεις, όπως για παράδειγμα την εξόφληση χρέους των ίδιων ή για λογαριασμό συγγενικών τους προσώπων.

Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να τους προσεγγίσουν και να τους εξαπατήσουν, χρησιμοποιούν κυρίως την ακόλουθη μεθοδολογία δράσης:

Επιλέγουν κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, για τους οποίους πληροφορούνται, με οποιανδήποτε τρόπο, τα στοιχεία ταυτότητας τόσο των ιδίων, όσο και προσφιλών συγγενικών τους προσώπων, συνήθως των παιδιών ή των εγγονιών τους.

Επικοινωνούν μαζί τους τηλεφωνικά ή τους προσεγγίζουν «δήθεν» ως απεσταλμένοι των συγγενών τους και με το πρόσχημα άμεσης και επείγουσας ανάγκης χρημάτων, επιδιώκουν να τους αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Η προσέγγιση συνήθως γίνεται κατά την έξοδο ή λίγο πριν την είσοδο στην κατοικία τους, έξω από Τράπεζες ή εμπορικά καταστήματα κ.λπ.

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι, για να πείσουν τους ηλικιωμένους να τους δώσουν τα χρήματα για λογαριασμό των οικείων τους, είναι ο αιφνιδιασμός και η παρουσίαση μιας αληθοφανούς οικονομικής ανάγκης που πρέπει να ικανοποιηθεί χωρίς αναβολή. Με τον τρόπο αυτό, αλλά και με την αναφορά σε συγγενικά πρόσωπα με ιδιαίτερη οικειότητα, επιδιώκουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και να μην αφήσουν περιθώρια δεύτερης σκέψης.

Σε αρκετές περιπτώσεις, για να ισχυροποιήσουν τα επιχειρήματά τους, προσποιούνται πως τηλεφωνούν στα οικεία πρόσωπα για να επιβεβαιώσουν την οικονομική ανάγκη, όμως οι ηλικιωμένοι μέσα στην αναστάτωσή τους δεν αντιλαμβάνονται ότι συνομιλούν με συνεργούς των δραστών και όχι με τους συγγενείς τους.

Οι λόγοι που επικαλούνται οι δράστες για να αποσπάσουν χρήματα είναι συνήθως η εξόφληση ενός χρέους, η πληρωμή ασφαλιστηρίων συμβολαίων, η αγορά ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικών αυτοκινήτων κ.λπ., για λογαριασμό «δήθεν» συγγενικών προσώπων.

Επισημαίνεται ότι, συχνά γίνεται λόγος ότι το συγγενικό πρόσωπο δικαιούται επιστροφή υψηλού χρηματικού ποσού από τα ασφαλιστικά ταμεία, για τη λήψη του οποίου απαιτείται η πληρωμή ορισμένων παραβόλων, οι δε δράστες εμφανίζονται ως δήθεν οι «λογιστές» των συγγενικών τους προσώπων, οι οποίοι έχουν αναλάβει τα διαδικαστικά ζητήματα για τη λήψη των χρημάτων αυτών.

Τα χρηματικά ποσά που ζητούν οι δράστες, μεταβάλλονται και προσαρμόζονται ανάλογα με τη δεκτικότητα και ευπιστία των ηλικιωμένων. Ενδεικτικά αναφέρεται πως στο παρελθόν δράστες έχουν μεταφέρει με αυτοκίνητο ηλικιωμένους ακόμα και σε Τράπεζες, προκειμένου να αναλάβουν μεγάλα χρηματικά ποσά και να τους τα παραδώσουν.

Η Ελληνική Αστυνομία συνιστά:

Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία σας “πλησιάζουν” ως γνωστοί συγγενικών – φιλικών προσώπων.

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο). Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).

Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού-συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό-συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι.

Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα, εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί-συγγενείς σας.

Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.

Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.

Επισημαίνεται ότι από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.

Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών Αρχών.

Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.