Την ώρα που επιχειρούσε να αποβιβαστεί από ταξί τραυματίστηκε ελαφρά μια 66χρονη στη Λαμία, όταν δύο αυτοκίνητα που ακολουθούσαν συγκρούστηκαν και το ένα κατέληξε πάνω στο ταξί.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, στην οδό Κύπρου, με την εμπλοκή συνολικά τριών οχημάτων.

Σύμφωνα με το LamiaReport, ο οδηγός του ταξί είχε σταματήσει με αναμμένα τα αλάρμ για να κατεβάσει την επιβάτιδα. Ο οδηγός του κόκκινου αυτοκινήτου που ακολουθούσε σταμάτησε επίσης, όμως η οδηγός ενός λευκού οχήματος πίσω του δεν κατάφερε να ακινητοποιηθεί εγκαίρως, με την ολισθηρότητα του οδοστρώματος να συμβάλλει στη σύγκρουση.

Το λευκό αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κόκκινο, το οποίο με τη σειρά του ακούμπησε στο ταξί, ενώ η γυναίκα προσπαθούσε να βγει.

Η 66χρονη χτύπησε ελαφρά στο πόδι και μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Το περιστατικό κατέγραψε το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.