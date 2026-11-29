Πέντε λεπτά αναμονής σε ένα βενζινάδικο στη Λαμία ήταν αρκετά για να χάσει ένας οδηγός την ψυχραιμία του και να επιτεθεί σε άλλον πελάτη, χτυπώντας τον με κουτουλιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι της Κυριακής 29 Νοεμβρίου, όταν, σύμφωνα με το LamiaReport, ο οδηγός του προπορευόμενου οχήματος είχε ολοκληρώσει τον ανεφοδιασμό του και περίμενε την έκδοση τιμολογίου.

Η διαδικασία καθυστέρησε περίπου πέντε λεπτά, πιθανότατα λόγω προβλήματος στην ηλεκτρονική διαβίβαση του παραστατικού, με αποτέλεσμα να εκνευριστεί ο οδηγός που περίμενε ακριβώς πίσω του.

Ο τελευταίος πλησίασε τον ανυποψίαστο πελάτη και του έριξε κουτουλιά, φωνάζοντάς του «Εσένα θα περιμένω τόση ώρα;». Αμέσως μετά μπήκε στο αυτοκίνητό του και απομακρύνθηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το θύμα της επίθεσης ειδοποίησε την Αστυνομία, η οποία πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.