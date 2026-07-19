Μετά από άμεση κινητοποίηση και ενδελεχή έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που διέπραττε απάτες σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων –ανάμεσά τους και ένας ανήλικος– μετά από συντονισμένη και ταχύτατη έρευνα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας και απάτες κατ’ εξακολούθηση, ενώ για τον έναν εκκρεμούσε ήδη ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένες κλοπές. Οι συλληφθέντες οδηγούνται πλέον στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

Το κόλπο με τη «βλάβη» και η λεία των 110.000 ευρώ

Μέσα σε μόλις δύο ημέρες, οι δράστες κατάφεραν να διαπράξουν τρεις απάτες, αποκομίζοντας χρήματα και κοσμήματα που η αξία τους ξεπερνά τις 110.000 ευρώ.

Η μεθοδολογία τους ήταν καλά μελετημένη: τηλεφωνούσαν στα θύματα προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και με το πρόσχημα μιας επείγουσας ηλεκτρικής βλάβης, τα έπειθαν να βάλουν σε σακούλες τις οικονομίες και τα τιμαλφή τους και να τα αφήσουν έξω από το σπίτι.

Στη συνέχεια, οι δράστες περνούσαν με συγκεκριμένο αυτοκίνητο και τα παραλάμβαναν. Η έρευνα της Ασφάλειας όμως απέδωσε καρπούς, καθώς όλα τα κλεμμένα κοσμήματα βρέθηκαν στην κατοχή του ανήλικου, κατασχέθηκαν και επιστρέφονται στις κατόχους τους.

Οι παγίδες των επιτήδειων και τα σενάρια που επιστρατεύουν

Με αφορμή το περιστατικό, η ΓΕ.Π.Α.Δ. Στερεάς Ελλάδας προειδοποιεί τους πολίτες για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι απατεώνες για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των ηλικιωμένων. Συνήθως συγκεντρώνουν πληροφορίες για τα θύματα και τα προσεγγίζουν είτε τηλεφωνικά είτε στον δρόμο, έξω από τράπεζες και καταστήματα. Εκτός από το πρόσχημα του τεχνικού, συχνά παρουσιάζονται ως λογιστές ή φίλοι συγγενών, επικαλούμενοι μια ξαφνική και επείγουσα ανάγκη, όπως ένα τροχαίο ατύχημα ή νοσηλεία κάποιου παιδιού ή εγγονιού. Για να γίνουν πιο πιστευτοί, φτάνουν στο σημείο να βάζουν συνεργούς τους στο τηλέφωνο να προσποιούνται το συγγενικό πρόσωπο μέσα στην αναστάτωση, ή υπόσχονται μεγάλες επιστροφές χρημάτων από ασφαλιστικά ταμεία ζητώντας προκαταβολικά χρήματα για παράβολα.

Πώς να προστατευτείτε: Οι οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ.

Η Αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι καμία δημόσια υπηρεσία δε στέλνει υπαλλήλους σε σπίτια για να εισπράξει μετρητά. Οι πολίτες πρέπει να είναι εξαιρετικά επιφυλακτικοί και σε περίπτωση που κάποιος άγνωστος επικαλεστεί ανάγκη συγγενικού προσώπου, να κλείνουν το τηλέφωνο και να καλούν οι ίδιοι τον δικό τους άνθρωπο για επιβεβαίωση, από δική τους συσκευή.

Δεν πρέπει ποτέ να δέχονται συναντήσεις, να μην επιτρέπουν σε αγνώστους να τους μεταφέρουν σε τράπεζες ή ΑΤΜ και να δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να παραδώσουν τίποτα.

Τέλος, είναι σημαντικό να κρατούν σε εμφανές σημείο τα τηλέφωνα ανάγκης και, αν είναι δυνατόν, να συγκρατούν τα χαρακτηριστικά των υπόπτων ή των οχημάτων τους για να βοηθήσουν το έργο των αρχών.