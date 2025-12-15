Φωτιά πήρε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην οδό Πραξιτέλους στη Λαμία, σήμερα το μεσημέρι (15/12). Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κινητοποιήθηκαν αμέσως .Δύο οχήματα με τα πληρώματά τους, έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο και ξεκίνησαν την κατάσβεση της πυρκαγιάς, που φαίνεται να ξεκίνησε από τη μηχανή.

Παρά την άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής, το μπροστινό μέρος του οχήματος καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ο ιδιοκτήτης του οχήματος έμεινε άναυδος, αφού μέσα σε ένα λεπτό το αμάξι του, σχεδόν καταστράφηκε.

Στο σημείο έφτασαν και αστυνομικοί προκειμένου να διευκολύνουν την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς επρόκειτο για στενό δρόμο ενδιάμεσα των συνοικιών του Αφανού και των Αγίων Θεοδώρων.