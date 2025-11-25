Ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε σήμερα (25/11), στην πραγματικά επικίνδυνη διασταύρωση της Ταϋγέτου με τη Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη νότια Λαμία.

Πώς συνέβη το τροχαίο

Το τροχαίο συνέβη νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (25/11/25), όταν το μαύρο Skoda, που ανέβαινε από την Καμαρίτσα, παραβίασε το STOP της Μεγάλου Αλεξάνδρου και συγκρούστηκε με το Isuzu που διέσχιζε την Ταϋγέτου με κατεύθυνση τη Νέα Άμπλιανη. Από τη γερή σύγκρουση, το δεύτερο όχημα έφυγε δεξιά και χτύπησε ελαφρά το μπλε Toyota που ανέμενε κανονικά στο STOP κατεβαίνοντας τη Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Δεν υπήρξε τραυματισμός

Από την καραμπόλα, ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς αν και στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πρόσφερε πρώτες βοήθειες στον οδηγό του πρώτου οχήματος, αλλά δε χρειάστηκε να διακομιστεί στο Νοσοκομείο Λαμίας. Η Τροχαία Λαμίας βρέθηκε στο σημείο να καταγράψει το ατύχημα.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: lamiareport.gr