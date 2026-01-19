Στη φυλακή οδηγείται ο 40χρονος Ρομά, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη (15/1), για τις κλοπές οχημάτων στον Αφανό Λαμίας.

Μετά την απολογία του το πρωί της Δευτέρας (19/1), στον Ανακριτή Λαμίας, και με τη σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, κρίθηκε προφυλακιστέος μέχρι τη δίκη για τη δράση του.

Ο 40χρονος, που διαμένει στον καταυλισμό των Φαρσάλων, φέρεται στην απολογία του να υποστήριξε ότι η φτώχεια τον οδήγησε στις συγκεκριμένες πράξεις, ενώ υποσχέθηκε ότι μέχρι τη δίκη θα έχει βρει τρόπο να αποζημιώσει τα θύματά του για τις ζημιές που προκάλεσε στα οχήματά τους. Ωστόσο δεν κατονόμασε τους τέσσερις συνεργούς του, τα στοιχεία των οποίων διερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Θυμίζουμε ότι ο 40χρονος, πρωινές ώρες της περασμένης Τετάρτης (14/1), μαζί με τέσσερις – όπως αποκάλυψε – συνεργούς του, μετέβη από τα Φάρσαλα στον Αφανό Λαμίας.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δράστες, έχοντας κατοπτεύσει την περιοχή, είχαν θέσει ως στόχο να κλέψουν αυτοκίνητα, ξεκινώντας από ένα Toyota Starlet, το οποίο οι αστυνομικοί εντόπισαν παρατημένο την ίδια ημέρα στην περιοχή της Ξηριώτισσας.

Τελικά οι δράστες κατάφεραν να φύγουν για Φάρσαλα με ένα Toyota Hilux Tornado 4Χ4, το οποίο οι αστυνομικοί εντόπισαν κρυμμένο σε ένα αυλάκι, σκεπασμένο με μουσαμά και καλυμμένο από πάνω με χώμα και ξύλα.

Συγχρόνως, οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει το ΙΧΕ του 40χρονου, με το οποίο οι δράστες έφτασαν στη Λαμία τόσο την ημέρα της κλοπής, όσο και τρεις ημέρες νωρίτερα, και από αυτό έφτασαν γρήγορα στην εξιχνίαση της υπόθεσης.