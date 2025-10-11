Απίστευτο θράσος από γυναίκα που έφτασε «οργανωμένη» έξω από μαγαζί, και έκλεψε τα λουλούδια από τις ζαρντινιέρες.

Για κακή της τύχη όμως, όλες οι κινήσεις της καταγράφηκαν σε υψηλή ευκρίνεια από την κάμερα που καλύπτει την είσοδο του καταστήματος.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, μόλις το προηγούμενο βράδυ, είχε φυτέψει καινούρια λουλούδια στις δύο ζαρντινιέρες.

Ακριβώς το επόμενο βράδυ μια γυναίκα έφτασε στο κατάστημά του και με γρήγορες και σίγουρες κινήσεις βγάζει ολόκληρα τα φυτά από τις ρίζες και τα βάζει σε δύο νάιλον σακούλες, που είχε προνοήσει να έχει μέσα στη δική της τσάντα.

Στη συνέχεια έφυγε σαν κυρία, καθώς δε γνώριζε ότι όλες της οι κινήσεις καταγράφησαν.

Το συγκεκριμένο περιστατικό θύμισε έντονα το «πλιάτσικο» στα λουλούδια, που έβαζε ο Δήμος Λαμιέων στο Δημοτικό Θέατρο, στο Καράβι και στο τρίγωνο της νότιας εισόδου της Πλατείας Πάρκου που μέσα σε μία νύχτα έκαναν φτερά!

Πηγή: lamiareport.gr