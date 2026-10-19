Τροχαίο ατύχημα, με την παράσυρση δύο πεζών, σημειώθηκε λίγο πριν τις 11:00 το πρωί της Δευτέρας (19/10) στη συμβολή των οδών Παπακυριαζή και Λεωνίδου.

Πώς το Ι.Χ. παράσυρε δύο άνδρες στη διασταύρωση

Συγκεκριμένα, ένα Ι.Χ. επιβατικό όχημα που εκινείτο από τη Λεωνίδου με κατεύθυνση προς την Παπακυριαζή, χτύπησε πάνω στη στροφή δύο άνδρες οι οποίοι επιχειρούσαν εκείνη τη στιγμή να διασχίσουν τον δρόμο.

Από τη σύγκρουση, ο πρώτος πεζός έπεσε στο οδόστρωμα τραυματιζόμενος στα χείλη, ενώ ο δεύτερος υπέστη μόνο μια επιφανειακή αμυχή στο χέρι.

Σύμφωνα με το Lamiareport.gr, η οδηγός του οχήματος σταμάτησε αμέσως στο σημείο και προσφέρθηκε να μεταφέρει τους τραυματίες στο νοσοκομείο. Ωστόσο, ένας διερχόμενος πολίτης με γνώσεις πρώτων βοηθειών παρενέβη, συμβουλεύοντας τον πρώτο άνδρα, ο οποίος παραπονέθηκε για ζάλη, να παραμείνει ακινητοποιημένος και να περιμένει το ΕΚΑΒ, καθώς υπήρχαν ενδείξεις διάσεισης.

Λίγα λεπτά αργότερα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο. Το πλήρωμα παρείχε τις πρώτες βοήθειες και στους δύο άνδρες, διακομίζοντας τον πρώτο στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Λαμίας για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.

Τον χώρο του ατυχήματος ασφάλισαν αρχικά άνδρες της Δημοτικής Αστυνομίας για την προστασία του τραυματία που βρισκόταν στο οδόστρωμα, ενώ στη συνέχεια κατέφθασε και η Τροχαία για την επίσημη καταγραφή του συμβάντος.

Καταγγελίες περιοίκων για την επικινδυνότητα του σημείου

Όπως επισημαίνουν οι περίοικοι, το ατύχημα αναδεικνύει ένα σοβαρό ζήτημα ασφάλειας στη συγκεκριμένη διασταύρωση. Αν και έχουν κατασκευαστεί νέες ράμπες ΑμεΑ τόσο επί της Λεωνίδου όσο και στη στροφή της Παπακυριαζή, απουσιάζει η ειδική διαγράμμιση για τους πεζούς, γεγονός που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους κατά τη διέλευση, όπως αποδείχθηκε και στη συγκεκριμένη περίπτωση.