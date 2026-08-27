Βαριά «καμπάνα» επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας σε 29χρονο, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (26/8) να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα οδήγησης, έχοντας μάλιστα απασχολήσει ξανά τις αρχές για την ίδια παράβαση πριν από λίγες ημέρες!

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 21:15 το βράδυ στο 19ο χλμ της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας – Λάρισας. Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δομοκού σταμάτησαν για έλεγχο το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος.

Σε έλεγχο μέθης που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν πράγματι υπό την επίδραση οινοπνεύματος, με την πρώτη μέτρηση να σταματά στο 0,89 mg/l. Στη δεύτερη μέτρηση και πάλι το ποσοστό ήταν ψηλά και συγκεκριμένα στο 0,80 mg/l.

Συγχρόνως, διαπιστώθηκε ότι στερούνταν παντελώς άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς του είχε ήδη αφαιρεθεί από τις 8 Αυγούστου 2026 από το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας, όταν και πάλι είχε συλληφθεί να οδηγεί μεθυσμένος.

Η απόφαση του Δικαστηρίου

Ο 29χρονος οδηγήθηκε το πρωί της Πέμπτης (27/8) ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας, το οποίο τον έκρινε ένοχο για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και οδήγηση χωρίς δίπλωμα, επιβάλλοντάς του, συνολική ποινή φυλάκισης 16 μηνών και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ. Επιπλέον αφαιρέθηκαν τα στοιχεία κυκλοφορίας για έξι (6) μήνες.

Το Δικαστήριο αποφάσισε τη μετατροπή της ποινής φυλάκισης προς 5 ευρώ ημερησίως, ορίζοντας προθεσμία καταβολής τα δύο (2) έτη, σε τέσσερις (4) εξαμηνιαίες δόσεις, με έναρξη την 22α Φεβρουαρίου 2027.

Σε περίπτωση μη καταβολής των δόσεων, το δικαστήριο διέταξε την άμεση εκτέλεση της ποινής φυλάκισης.

Πηγή: lamiareport.gr