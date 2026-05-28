Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική ταινία δράσης, εκτυλίχθηκαν στη βόρεια πλευρά της Λαμίας, το απόγευμα της Τρίτης (26/5), με πυροβολισμούς και αστυνομικούς να προσπαθούν να ακινητοποιήσουν ένα μπλε αυτοκίνητο, ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών, το οποίο ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς και αναπτύσσοντας ιλιγγιώδη ταχύτητα, εξαφανίσθηκε προς τον περιφερειακό Λαμίας – Δομοκού!

Μάλιστα ο 26χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, οδήγησε το ΙΧ επιχειρώντας να χτυπήσει αστυνομικό, που απέφυγε το χτύπημα την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή. Ο αστυνομικός προσπάθησε να τον σταματήσει πυροβολώντας στα λάστιχα, με αρνητικό αποτέλεσμα.

Το μπλε όχημα διέφυγε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, διασχίζοντας την οδό Αλύτρωτων Πατρίδων, την ώρα που πολύς κόσμος – κυρίως παιδιά – πηγαίναν στο γήπεδο των Γαλανέικων και, από θαύμα, δεν υπήρξε κάποιο άλλο δυσάρεστο συμβάν.

Τελικά οι αστυνομικοί, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, εντόπισαν το μεσημέρι της Τετάρτης (27/5), στην περιοχή του Καραβόμυλου τον 26χρονο, ο οποίος αυτή τη φορά οδηγούσε μια μηχανή. Παρά τη νέα του προσπάθεια να διαφύγει, δεν τα κατάφερε, και έπεσε στα χέρια των αστυνομικών, μαζί με την 25χρονη συνεπιβάτη, η οποία μάλιστα ομολόγησε ότι ήταν επίσης συνοδηγός στο μπλε όχημα, το οποίο είχαν καταδιώξει την προηγούμενη μέρα οι αστυνομικοί.

Σε σωματικό έλεγχο και σε νομότυπες έρευνες στα σπίτια των νεαρών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και 2,6 γρ. ηρωίνης σε μορφή βράχου. Κατασχέθηκε επίσης ένας αναδιπλούμενος σουγιάς, δύο κινητά τηλέφωνα και το ποσό των 690 ευρώ.

Την ημέρα της αρχικής καταδίωξης, οι δύο συλληφθέντες είχαν βρεθεί σε σημείο όπου υπάρχουν θυρίδες, προκειμένου να παραλάβουν δέμα το οποίο περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης μικτού βάρους 40 γραμμαρίων. Το συγκεκριμένο σακουλάκι φρόντισαν να το πετάξουν από το παράθυρο κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ωστόσο το βρήκαν και το μάζεψαν οι αστυνομικοί που ακολουθούσαν.

Ο συλληφθείς φέρεται να έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις διωκτικές αρχές για περιπτώσεις ναρκωτικών. Μαζί με την 25χρονη οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (28/5), στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και της διακίνησης ναρκωτικών κατά συναυτουργία και κατά μόνας, κατ’ εξακολούθηση.

Ζήτησαν κι έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν για την Παρασκευή 29 Μαΐου το μεσημέρι.

ΠΗΓΗ: lamiareport.gr