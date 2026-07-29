Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 17:20’ το απόγευμα της Τετάρτης (29/7/26) στο εργοτάξιο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του LamiaReport, ένας 59χρονος εργάτης έπεσε από ύψος 6 μέτρων στο κενό και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία μεταφέροντας τον στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου και διασωληνώθηκε.

Από τα πρώτα στοιχεία ο άτυχος εργάτης φέρεται να βρέθηκε στο κενό από σημείο στέγης.

Μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο ΓΝ Λαμίας, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Για το συμβάν ενημερώθηκε το ΑΤ Λαμίας που ανέλαβε την προανάκριση για την εξακρίβωση των συνθηκών της πτώσης του άτυχου εργάτη.