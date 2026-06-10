Αναστάτωση προκλήθηκε στην τοπική κοινωνία της Λαμίας με ένα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου.

Όχημα που κινείτο στην οδό Ταϋγέτου στο ύψος που βρίσκεται το σούπερ μάρκετ, Lidl, «καβάλησε» το διαχωριστικό διάζωμα και «καρφώθηκε» σε όχημα, το οποίο βρισκόταν στο αντίθετο ρεύμα.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός.

Δείτε εικόνες από το τροχαίο ατύχημα:

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, όλα έγιναν εντελώς αιφνίδια. Στο σημείο έσπευσε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι άνδρες της Τροχαίας.

Οι αστυνομικές Αρχές, υπέβαλαν και τον οδηγό που προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα σε αλκοτέστ, στο οποίο βρέθηκε ότι είχε ξεπεράσει το επιτρεπόμενο όριο.

Σημειώνεται ακόμη ότι ο άνδρας δεν είχε ούτε δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί το προηγούμενο διάστημα εξαιτίας και πάλι οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, για την οποία μάλιστα είχε συλληφθεί.

Πηγή: Lamia Report