Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Λαμία, με έναν τραυματία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του lamia report, ένα αυτοκίνητο που κινούταν στην οδό Αγράφων με κατεύθυνση προς την οδό Ν. Άμπλιανη, πέρασε το STOP, ενώ κατέβαινε από την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου ένα μηχανάκι.

Η μοτοσικλέτα έπεσε στο δεξιά μπροστινό φτερό του οχήματος και ο οδηγός του πετάχτηκε στον αέρα πέφτοντας στο οδόστρωμα.

Δείτε βίντεο από το σημείο του τροχαίου:

Σημειώνεται πως ο μοτοσικλετιστής φορούσε το κράνος του και σύμφωνα με πληροφορίες χτύπησε μόνο το πόδι του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που έσπευσε στο σημείο και ανέλαβε τη μεταφορά του στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας για όλες τις εξετάσεις.

Οι Αρχές κατέγραψαν το περιστατικό και διευθέτησαν την κυκλοφορία.