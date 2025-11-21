Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:30 το απόγευμα της Παρασκευής (21/11) στην οδό Βασιλικών, στη Λαμία.

Προσπάθησε να αποφύγει πεζή, έπεσε σε αυτοκίνητο και πήρε φωτιά

Μηχανή μεγάλου κυβισμού κινούνταν στο ρεύμα προς την οδό Αθηνών και στο ύψος του σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με όσα κατέγραψε το LamiaReport, προσπάθησε να αποφύγει μία πεζή που προσπάθησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα. Από την απότομη αλλαγή πορείας η μηχανή βρήκε στο πίσω μέρος του κόκκινου αυτοκινήτου που ήταν παρκαρισμένο έξω από το κατάστημα και αμέσως πήρε φωτιά

Ευτυχώς η επέμβαση των γύρω επαγγελματιών και ειδικά από το διπλανό βενζινάδικο ήταν άμεση και με πυροσβεστήρες έσβησαν την εστία, ωστόσο η μηχανή έπαθε μεγάλη ζημιά.

Στο νοσοκομείο η οδηγός του αυτοκινήτου

Από την πρόσκρουση του δικύκλου στο ΙΧ, η οδηγός που βρισκόταν μέσα, τραυματίστηκε ελαφρά από το τράνταγμα και διακομίστηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας για εξετάσεις. Ο οδηγός της μηχανής ευτυχώς δεν χτύπησε, όπως και η συνεπιβάτης του ΙΧΕ που εκείνη την ώρα ήταν έξω από αυτό.

Άμεση η επέμβαση των Αρχών

Στο σημείο γενικά επικράτησε πανικός, καθώς πολύ γρήγορα έφτασαν αστυνομικά και πυροσβεστικά οχήματα που απέκλεισαν και το δρόμο. Η Τροχαία Λαμίας ανέλαβε την καταγραφή του συμβάντος, ενώ οι πυροσβέστες αφού διασφάλισαν ότι δεν συντρέχει φόβος αναζωπύρωσης, προσπάθησαν με υλικό να καθαρίσουν το οδόστρωμα από τα λάδια που χύθηκαν στο οδόστρωμα.

Πηγή: lamiareport.gr