Ένα οικογενειακό δράμα αποκαλύπτεται πίσω από το θάνατο του 24χρονου παιδιού, που πέθανε στο διαμέρισμα όπου διέμενε με τη μητέρα του, στο κέντρο της Λαμίας.

Ο 24χρονος, που αντιμετώπιζε κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας, ήταν νεκρός για πάνω από ένα 24ωρο στην αγκαλιά της μητέρας του, η οποία προσπαθούσε να έρθει σε επικοινωνία με κάποιο γραφείο τελετών.

Αρχικά ο ιδιοκτήτης του γραφείου τελετών όταν δέχτηκε το πρώτο τηλεφώνημα δεν μπόρεσε να συνεννοηθεί με την απελπισμένη μητέρα. «Με πήρε το πρωί και μου έλεγε κάτι περίεργα και ακαταλαβίστικα πράγματα και νόμιζα ότι ήταν φάρσα. Αργά το μεσημέρι με ξαναπήρε και με ρώτησε γιατί δεν ήρθατε ακόμα να πάρετε το παιδί. Τότε ενημέρωσα την αστυνομία…», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του γραφείου τελετών.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και έσπευσε στο διαμέρισμα όπου βρήκε τη μητέρα με το νεκρό παιδί και αμέσως κάλεσε το ΕΚΑΒ οι διασώστες του οποίου σε λίγα λεπτά ήταν στο σημείο. Δυστυχώς όπως διαπιστώθηκε ο 24χρονος ήταν χωρίς ζωτικά σημεία και ο θάνατος του είχε επέλθει πολλές ώρες πριν.

Όπως ο νόμος ορίζει θα γίνει ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί ποια ήταν η αιτία θανάτου του άτυχου 24χρονου, ενώ η μητέρα θα οδηγηθεί σε κάποια ψυχιατρική κλινική.

Μετακόμισαν πρόσφατα στη Λαμία από τη Γερμανία

Μητέρα και γιος δεν έχουν κάποια σχέση με την περιοχή της Λαμίας. Μετακόμισαν στην πόλη τον Μάιο από τη Γερμανία. Μάλιστα τα περισσότερα πράγματα μέσα στο σπίτι παρέμειναν αμπαλαρισμένα, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες δεν άρεσε στη μητέρα το διαμέρισμα και έψαχνε να βρει ένα καλύτερο.

Ο πατέρας φέρεται να έχει φύγει από τη ζωή και δεν είναι γνωστό αν υπάρχουν άλλοι συγγενείς. Η 69χρονη για κάποιους δικούς της λόγους αποφάσισε να φύγει από τη χώρα που έζησε τα περισσότερα χρόνια κάνοντας οικογένεια και να έρθει στην Ελλάδα, επιλέγοντας πιθανότητα τυχαία την πόλη της Λαμίας.

Οι Αρχές τώρα έχουν να φροντίσουν και για τη σορό του 24χρονου, ώστε να βρεθεί κάποιος συγγενής και να μην μείνει στα αζήτητα και φυσικά να δουν τι θα γίνει με την μητέρα η οποία φέρεται να χρήζει νοσηλείας.

ΠΗΓΗ: LamiaReport.gr