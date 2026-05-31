Βαρύ πένθος σκέπασε τη Λαμία το μεσημέρι της Κυριακής (31/05), στο άκουσμα της είδησης ότι ένας νέος άνθρωπος, μόλις 28 ετών, έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι, σε συνοικία της νότιας Λαμίας.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστες, ο 28χρονος βρέθηκε στο κενό, πέφτοντας από την ταράτσα τριώροφης πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, τα λεπτά που ακολούθησαν ήταν δραματικά… Φίλος του άτυχου νεαρού, που αντιλήφθηκε αμέσως το κακό, κάλεσε εσπευσμένα σε βοήθεια.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε γρήγορα στο σημείο και μετέφερε τον 28χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια, καθώς απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για το τραγικό συμβάν ενημερώθηκε αμέσως το Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση.

Οι Αρχές εξετάζουν με προσοχή όλα τα πιθανά ενδεχόμενα που οδήγησαν στη μοιραία πτώση.

Παράλληλα, προκειμένου να χυθεί φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας.