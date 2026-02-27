Ένας νέος άνθρωπος βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (27/2) νεκρός μέσα στο σπίτι που έμενε σε Κοινότητα της Λαμίας.

Πρόκειται για 48χρονο πρώην αστυνομικό, ο οποίος έμενε μόνος του στο σπίτι και είχε να δώσει σημεία ζωής από το προηγούμενο βράδυ, όταν και είχε μιλήσει με τον πατέρα του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας ειδικά μετά τον θάνατο και της αγαπημένης του μητέρας πριν από λίγο καιρό.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σαλόνι του σπιτιού του και ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Ο γιατρός που τον εξέτασε διαπίστωσε ήταν ήδη πολύ αργά, ενώ οι αστυνομικοί του ΑΤ Λαμίας και της σήμανσης εξέτασαν τον χώρο αποκλείοντας τη διενέργεια εγκληματικής ενέργειας.

Ωστόσο τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου του θα «φωτίσει» η νεκροψία – νεκροτομή που παραγγέλθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.