Για ακόμη μία φορά, με τους πρώτους ισχυρούς ανέμους, κεντρικά σημεία της Λαμίας βρέθηκαν αντιμέτωπα με πτώσεις δέντρων και σπασμένα κλαδιά, αναδεικνύοντας το σοβαρό ζήτημα ασφάλειας που υπάρχει στα πεζοδρόμια της πόλης.

Αυτή τη φορά, ένα μεγάλο δέντρο κατέρρευσε στην οδό Όθωνος, περίπου στις 6.00 τα ξημερώματα της Παρασκευής (20/2). Ευτυχώς, εκείνη την ώρα δεν υπήρχε διέλευση οχημάτων ή πεζών, ενώ δεν ήταν σταθμευμένα αυτοκίνητα στο σημείο, αποφεύγοντας έτσι εικόνες ζημιών όπως αυτές που είχαν καταγραφεί πριν από λίγες ημέρες, στην οδό Σατωβριάνδου.

Σύμφωνα με το lamiareport, στο σημείο έσπευσε άμεσα συνεργείο του Δήμου, παρουσία του αρμόδιου Αντιδημάρχου Κώστα Κερπινιώτη, προχωρώντας στην απομάκρυνση του πεσμένου δέντρου και των κλαδιών. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, είχαν ήδη πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις κλαδέματος το προηγούμενο διάστημα, ωστόσο όπως τόνισε, απαιτείται συνολική απομάκρυνση των συγκεκριμένων δέντρων.

Το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στο περιορισμένο ριζικό τους σύστημα, το οποίο είναι ουσιαστικά εγκλωβισμένο κάτω από τσιμέντο και πλακοστρώσεις. Σε συνδυασμό με το μεγάλο ύψος που έχουν αναπτύξει, τα δέντρα αυτά κρίνονται ακατάλληλα και επικίνδυνα για κοινόχρηστους χώρους.

Παρότι μια εκτεταμένη ανάπλαση των πεζοδρομίων αποτελεί ένα σύνθετο και απαιτητικό έργο, η ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις θεωρείται επιτακτική, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικά ατυχήματα με σοβαρές συνέπειες για πολίτες και περιουσίες.