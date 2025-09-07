Απίστευτο περιστατικό στη Λαμία το βράδυ της Κυριακής στην οδό Ναυπάκτου.

Πυροσβεστικό όχημα, που είχε κληθεί στο σημείο για άντληση υδάτων λόγω βλάβης σε αγωγό της ΔΕΥΑΛ, εγκλωβίστηκε όταν υποχώρησε το οδόστρωμα.

Η βλάβη εντοπίζεται στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου, από τη γωνία της Φραντζή μέχρι τη Λεβαδείας, όπου η έντονη ροή του νερού προκάλεσε καθίζηση.

«Ήρθε το πυροσβεστικό να αντλήσει, υπήρχε πάρα πολύ νερό εκείνη την ώρα στο σημείο και στην προσπάθειά του να σταθμεύσει υποχώρησε το έδαφος και το κατάπιε», ανέφερε κάτοικος της περιοχής στο lamianow.

Χρειάστηκε η συνδρομή γερανού για τον απεγκλωβισμό του οχήματος, ενώ τα συνεργεία της ΔΕΥΑΛ προχωρά στην αποκατάσταση της βλάβης.

Πηγή: lamianow.gr