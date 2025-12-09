Ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε εντεκάχρονο παιδί νωρίς χθες (8/12) το βράδυ, στην αρχή της οδού Αθηνών στη Λαμία, κοντά στις γραμμές του τρένου. Συγκεκριμένα, το παιδί προσπαθούσε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα στο ύψος της οδού Σμύρνης, όταν ένας οδηγός με ένα λευκό αυτοκίνητο, τραυμάτισε το εντεκάχρονο αγόρι και εγκατέλειψε το σημείο, χωρίς καν να κοιτάξει τι έγινε ή εάν το αγοράκι χρειαζόταν βοήθεια. Απλά έφυγε.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που διακόμισε τον 11χρονο στο νοσοκομείο Λαμίας, ενώ η Τροχαία Λαμίας διεξάγει προανάκριση για το συμβάν, με τις αστυνομικές Αρχές να έχουν επικεντρωθεί στον εντοπισμό του οδηγού.

Πηγή:on larissa.gr