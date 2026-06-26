Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των πρώτων γυναικών – εθελοντριών του ελληνικού στρατού το πρωί της Παρασκευής 26 Ιουνίου στη Λαμία.

Η ορκωμοσία έγινε παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη και του Αρχηγού ΓΕΣ, Αντιστράτηγου, Γεώργιου Κωστίδη.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Δείτε εικόνες από την ορκωμοσία:

Στις αρχές του Ιουνίου, έδωσαν το παρών 72 γυναίκες, οι οποίες θα υπηρετήσουν την Ελλάδα ως εθελόντριες. Τα νεαρά κορίτσια που βρέθηκαν στο Στρατόπεδο της Λαμίας ήταν αποφασισμένα για αυτή τη νέα τους κίνηση.

Ποια είναι τα κίνητρα για όσες γυναίκες αποφασίσουν να στρατευτούν

αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία,

μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ,

πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό (νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κλπ.),

πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κλπ).

Πηγή: Lamia Report