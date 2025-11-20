Μια θανατηφόρα παράσυρση που είχε στοιχίσει τη ζωή σε 40χρονο αλλοδαπό τον Ιανουάριο του 2023, εκδίκασε σήμερα Πέμπτη (20/11/) το Τριμελές Πλημμελειοδικίο Λαμίας.

Το θύμα (υπήκοος Ινδίας) που φέρεται να διέμενε παράνομα στη χώρα μας, είχε τραυματιστεί θανάσιμα στις 25 Ιανουαρίου 2023 μετά από παράσυρσή του από ΙΧΕ που οδηγούσε 33χρονος – σήμερα – Λαμιώτης.

Το δυστύχημα είχε σημειωθεί στην 181,9 χ/θ του παραδρόμου της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα προς Καμένα Βούρλα.

Όπως ανέφερε ο 33χρονος κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια, το τροχαίο έγινε περί τις 18:55’, ώρα που είχε νυχτώσει και ο φωτισμός ήταν ανεπαρκής.

Επιπλέον ισχυρίστηκε ότι το θύμα πετάχτηκε στο δρόμο, χωρίς εκείνος να προλάβει να τον αποφύγει.

Μετά την ακροαματική διαδικασία, το Δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο, αναγνωρίζοντας όμως ότι υπήρχε συνυπαιτιότητα του 40χρονου θύματος, σημειώνοντας μάλιστα ότι εκείνο έφερε τη μεγαλύτερη ευθύνη. Για αυτό η ποινή που επέβαλλε στον οδηγό του αυτοκινήτου, ήταν ποινή φυλάκισης 8 μηνών με 3ετη αναστολή.

