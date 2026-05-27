Μια υπόθεση παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση, δίκασε το πρωί της Τετάρτης 27 Μαΐου το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, με κατηγορούμενους ένα ανδρόγυνο Ρομά, των οποίων τα τρία ανήλικα τέκνα εμπλέκονται σε δεκάδες κλοπές, ληστείες και φθορές ξένης περιουσίας.

Ενδεικτικό είναι ότι ο 20χρονος σήμερα γιος τους, μέχρι να φτάσει στην ηλικία των 18, είχε στο «ενεργητικό» του 27 κλοπές, 2 ληστείες και 1 δικογραφία για σύσταση συμμορίας.

Και ο μικρός γιος της οικογένειας όμως ακολουθώντας επάξια τα βήματα του μεγάλου αδερφού, έλαβε μέρος από την ηλικία των 10 μέχρι των 14 ετών, σε 15 κλοπές, 1 ληστεία και 1 περίπτωση φθοράς ξένης περιουσίας.

Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα για το μεγάλο γιο του ζευγαριού που έχει… «μόνο» 9 δικογραφίες για κλοπές. Το εξοργιστικό όμως στην περίπτωσή του, είναι ότι τουλάχιστον σε μία από αυτές, ο ανήλικος γιος καθοδηγούνταν από τον ίδιο του τον πατέρα σύμφωνα με τη σχηματισθείσα δικογραφία!

Το Δικαστήριο τους έκρινε ένοχους και τους επέβαλλε ποινή φυλάκισης 6 μηνών για την παραμέληση του κάθε παιδιού ξεχωριστά, κάτι που μεταφράστηκε σε σύνολο ποινής 12 μηνών (6+3+3) τόσο για τον πατέρα όσο και για τη μάνα, με την εκτέλεσή της να αναστέλλεται επί 3ετια.

ΠΗΓΗ: lamiareport.gr