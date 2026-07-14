Αναστάτωση επικρατεί στη Λαμία, καθώς πάνω από 30 άτομα επισκέφτηκαν τα «Επείγοντα» του νοσοκομείου της πόλης με σαλμονέλα. Οι ασθενείς είχαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, όπως διάρροια, εμετούς και πυρετό, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο.

Παράλληλα, όλοι δήλωσαν στους γιατρούς πως είχαν καταναλώσει φαγητό σε διαφορετικά καταστήματα, γεγονός που δείχνει ότι πρόκειται για μια μολυσμένη παρτίδα τροφίμου, η οποία πιθανότατα προέρχεται από τον ίδιο προμηθευτή.

«Οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν συνέτρωγαν κάπου όλοι μαζί. Ανησυχία υπάρχει για τον προμηθευτή του προϊόντος που ήταν μολυσμένο με το βακτήριο της σαλμονέλας και πωλείται στην αγορά κρέατος» τόνισε ο κ. Γιαννάκος.

Στη συνέχεια συμπλήρωσε πως «φυσικά από τη μολυσμένη παρτίδα δεν προμηθεύτηκε μόνο η πόλη της Λαμίας. Θα πρέπει να εντοπιστεί άμεσα ο προμηθευτής και να αποσυρθούν από την αγορά τα μολυσμένα προϊόντα. Υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριθμός των όσων νόσησαν από σαλμονέλα είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Πολλοί ήταν οι πολίτες που επέλεξαν να λάβουν οδηγίες από προσωπικούς γιατρούς.

Ασθενείς επικοινώνησαν με το Lamia Now και ανέφεραν πως είναι αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά. «Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Έχουμε τρεις μέρες στο νοσοκομείο με την γυναίκα μου να ταλαιπωρείται με έντονα συμπτώματα», είπε ένας κύριος που η σύζυγός του κατανάλωσε κοτόπουλο πριν ξεσπάσουν τα συμπτώματα.

«Θα κινηθούμε νομικά», τόνισε.

Σαρωτικοί έλεγχοι στα καταστήματα εστίασης

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των ελεγκτικών Αρχών, καθώς κλιμάκια της Διεύθυνσης Υγείας πραγματοποιούν από το πρωί της Δευτέρας 14 Ιουλίου σαρωτικούς έλεγχους στα καταστήματα εστίασης.

Μέχρι στιγμής ελέγχθηκαν επτά μαγαζιά που βρίσκονται διάσπαρτα στην πόλη.

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η πηγή της μόλυνσης εντοπίζεται σε προβληματική και μολυσμένη παρτίδα κοτόπουλου γνωστής εταιρείας. Σημειώνεται πως τη συγκεκριμένη πρώτη ύλη είχαν προμηθευτεί οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων από μεγάλη αλυσίδα τροφοδοσίας.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Το Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας είχε νωρίτερα εκδώσει ανακοίνωση για τα κρούσματα σαλμονέλας.

«Από την Παρασκευή (10/7) μέχρι και σήμερα στη Λαμία, πάνω από 20 άτομα πέρασαν από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα όπως διάρροια, εμετούς και πυρετό!

Μάλιστα 12 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν, οι οποίοι παραμένουν στην Παθολογική Κλινική και στη βραχεία νοσηλεία του Νοσοκομείου.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και αμέσως σήμανε συναγερμό ενημερώνοντας τον ΕΟΔΥ, ενώ ο Οργανισμός με τη σειρά του ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας που θα ξεκινήσει ελέγχους σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής του προβλήματος».

Πηγή: Lamia Now