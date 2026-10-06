Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 11:30 το πρωί της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, σε δασική έκταση πάνω από το Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου (ΚΕΥΠ) στη Λαμία, στο ύψος των σχολικών συγκροτημάτων.

Σύμφωνα με το Lamiareport.gr, η εστία αναπτύχθηκε σε διάσπαρτα πουρνάρια προκαλώντας πυκνούς μαύρους καπνούς που κάλυψαν την περιοχή.

Βίντεο από το σημείο:

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 πυροσβεστικά οχήματα, 2 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη #Λαμία.

Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 4ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 6, 2026

Επιπλέον υπάρχει η συνδρομή της Αστυνομίας για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των μεγάλων οχημάτων.

Παρά το γεγονός ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μικρή απόσταση από τον αστικό ιστό, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή άμεσος κίνδυνος για κατοικίες της περιοχής.