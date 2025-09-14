Πριν καλά καλά προλάβουν να αποχωρήσουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης από τον κάμπο του Σπερχειού και την πυρκαγιά που «έπνιξε» στους καπνούς ολόκληρη τη Λαμία, μία ακόμη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως δημοσίευσε το lamiareport.gr, λίγα λεπτά μετά τις 4:00’ μ.μ. το κέντρο της Πυροσβεστικής ειδοποιήθηκε για πυρκαγιά παραπλεύρως του Ε65, κοντά στην Κοινότητα Κόμματος.

Πρόκειται για το σημείο που είχε απασχολήσει και πάλι την περασμένη Τετάρτη 10/9, όταν οι πυροσβέστες έτρεχαν και πάλι από άκρη σε άκρη του Δήμου για πυρκαγιές.

Αυτή τη φορά οι επίγειες δυνάμεις λειτούργησαν συγχρόνως με τις εναέριες, και σε λιγότερο από μία ώρα, η πυρκαγιά είχε σβήσει.